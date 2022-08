Osso della gamba parallelo alla tibia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osso della gamba parallelo alla tibia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PERONE

Significato/Curiosita : Osso della gamba parallelo alla tibia

Conosciuto come gamba. nell'uomo è più spessa e lunga del perone e si trova medialmente rispetto ad esso. la tibia è il secondo osso dell'intero corpo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi perone (disambigua). il peróne, o pèrone, o fibula, è un osso dell'arto inferiore. è lungo e pari... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

