Il monte Zoncolan si trova in questo territorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte Zoncolan si trova in questo territorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARNIA

Significato/Curiosita : Il monte zoncolan si trova in questo territorio

Forcella di monte rest passo mauria passo pura sella di rioda forcella lavardet cima sappada sella valcalda sella di monte zoncolan passo di monte croce carnico...

Paese in questa zona geografica (frazione di venzone), vedi carnia (venzone). la carnia (afi: /'karnja/; cjargne, cjargna o cjargno in cjargnel, karnien... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con monte; zoncolan; trova; questo; territorio; Il Pindemonte poeta contemporaneo di Ugo Foscolo; Il monte del diluvio; monte citato nella Bibbia; Il poeta di monte Circello; Il monte zoncolan fa parte di queste Alpi; Vi si trova no i resti del castello della contessa Matilde; Non più ritrova te; Li ritrova no le rondini; Si trova spesso nei dentifrici; Le estreme di questo ; Appartenenti a questo pianeta; Schiavone, il vicequesto re dei gialli; M è dolce in questo mare; Come un territorio ricco di altorilievi; Repubblica dentro al territorio italiano; Città stato dentro al territorio Italiano; territorio russo del gioco Risiko; Cerca nelle Definizioni