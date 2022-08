I minuti che concede l arbitro di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I minuti che concede l arbitro di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : RECUPERO

Significato/Curiosita : I minuti che concede l arbitro di calcio

Secondo arbitro il cronometrista e il terzo arbitro la durata della gara l'inizio e la ripresa del gioco pallone in gioco e non in gioco la segnatura di una...

Quantità totale recupero – in metallurgia, primo stadio della rimozione degli effetti dell'incrudimento recupero del calore o rigenerazione recupero – in statistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

