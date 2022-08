Infigge i chiodi con la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infigge i chiodi con la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARTELLO

Significato/Curiosita : Infigge i chiodi con la testa

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi martello (disambigua). il martello (anche mazzetta se di piccole dimensioni) è un attrezzo usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con infigge; chiodi; testa; Lungo ferro che s'infigge in cibi da arrostire; Si infigge in gola; Usa minuscoli chiodi ; Il console romano che venne ucciso facendolo rotolare in una botte irta di chiodi ; Asceta che sfida il dolore dei chiodi ; Porcini, prataioli, pioppini, ovoli, chiodi ni..; Un canto liturgico tipico della Chiesa Protesta nte; Ne aveva la testa il dio egizio Anubi; testa ... d aglio; Ha in testa un idea che lo assilla; Cerca nelle Definizioni