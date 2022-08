Impegnato in qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impegnato in qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DEDITO

Significato/Curiosita : Impegnato in qualcosa

Mentre era impegnato nella promozione di le tredici rose, uscito il 28 agosto 2009. giannini aveva già doppiato ledger ne il cavaliere oscuro, in cui l'attore...

Diritto romano, la deditio (lett.: resa, capitolazione), in italiano dedizione, era un istituto giuridico che poneva una comunità (detta dedita) nel transitorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

