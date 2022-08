Grata formata da canne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grata formata da canne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARELLA

Significato/Curiosita : Grata formata da canne

Due corpi posti simmetricamente; entrambi sono caratterizzati da una mostra formata da canne di principale disposte a palizzata, con cassa limitata al basamento...

Altre definizioni con grata; formata; canne; Stanzino con la grata da cui si può assistere alla Messa; Disegno simile a una grata ; La diva ritratta su una grata in un celebre film; Ingrata al gusto; È formata da un insieme di note che si susseguono; Struttura formata da molti pilastri uniti tra loro; Fu trasformata in usignolo; La cassa formata dalle costole; Fucile a due canne usato per la caccia; Città della costa azzurra tra Nizza e canne s; Il mare di canne s; canne fumarie di impianti industriali;