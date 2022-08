Forma con Napoca una Città romena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma con Napoca una Città romena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CLUJ

Significato/Curiosita : Forma con napoca una citta romena

, kloyznburg; in latino: castrum clus, claudiopolis, o napoca per l’antica città romana; in italiano storico clausemburgo) è un municipio del nord-ovest...

Disambiguazione – "cluj" rimanda qui. se stai cercando significati differenti, vedi cluj (disambigua). cluj-napoca (pron. ['klu.na'poka]; in ungherese:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

