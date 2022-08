La diga friulana crollata tragicamente nel 1963 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La diga friulana crollata tragicamente nel 1963. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VAJONT

Significato/Curiosita : La diga friulana crollata tragicamente nel 1963

Sfioratore. se fosse crollata la diga sarebbero scomparsi, fra gli altri, anche gli abitati di soverzene, cadola, ponte nelle alpi, e nemmeno la città di belluno...

Il disastro del vajont si verificò la sera del 9 ottobre 1963, nel neo-bacino idroelettrico artificiale del torrente vajont nell'omonima valle (al confine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

