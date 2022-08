Collegamento scozzese tra il mare del Nord e l oceano Atlantico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collegamento scozzese tra il mare del Nord e l oceano Atlantico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : CANALE DI CALEDONIA

Significato/Curiosita : Collegamento scozzese tra il mare del nord e l oceano atlantico

Estensione. è circondata dall'oceano atlantico tramite il mare di norvegia a nord, il mare del nord a est e il canale del nord e il mare d'irlanda a sud-ovest...

Sei in grado di riempirlo in buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. il caledonian canal o canale di caledonia è un canale situato in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

