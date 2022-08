Bozzolo di baco da seta con crisalide morta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bozzolo di baco da seta con crisalide morta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FALOPPA

Significato/Curiosita : Bozzolo di baco da seta con crisalide morta

Pronto per avvolgersi nel suo bozzolo di seta (in gergo si dice anche che il baco "sale al bosco", in quanto il bozzolo viene costruito attorno a rametti...

Renato faloppa (oderzo, 17 novembre 1947) è un ex calciatore italiano, di ruolo mezzala. capitano del cosiddetto real vicenza[senza fonte], arrivò al... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con bozzolo; baco; seta; crisalide; morta; Il filo del bozzolo ; bozzolo contenente le uova di alcuni insetti; Nel bozzolo della farfalla; Si chiude nel bozzolo ; Quello del gelso è noto per il baco da seta; Dà carne per il baco n; Lo prepara il baco ; La produce il baco ; È di seta per due supereroine di Watchmen; Quello del gelso è noto per il baco da seta ; Fanno la differenza tra la seta e la setola; È un surrogato della seta ; Lo stadio finale dopo bruco e crisalide ; Sinonimo di crisalide ; Immorta la le targhe più veloci; Un immorta le poema; Tradizionale morta io messicano da cucina; Specchi d acqua morta ; Cerca nelle Definizioni