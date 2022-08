Veto russo... all Onu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veto russo... all Onu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NIET

Significato/Curiosita : Veto russo... all onu

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata...

Coreano: , , yeolbanlr, yolbanmr, giapponese: nehan, vietnamita: nit-bàn) esprime un concetto proprio delle religioni buddhista e giainista, successivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con veto; russo; L uliveto in cui fu arrestato Gesù; veto russo... all Onu; L acqua della salute con Uliveto ; Ha diritto di veto all'ONU; Il levriero russo ; Arcipelago russo dell Artico; Bollitore russo per il tè; Vasto lago russo ; Cerca nelle Definizioni