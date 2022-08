Vedere in lontananza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vedere in lontananza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCORGERE

Significato/Curiosita : Vedere in lontananza

Carlino). caratteristica unica a roma, dall'incrocio si possono vedere, in lontananza, l'obelisco esquilino presso santa maria maggiore (a sud-est), l'obelisco...

Galera isola galeotta isola preveto fariglione da punta marsala è possibile scorgere in lontananza l'omonima città. tracce di antichissimi insediamenti umani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

