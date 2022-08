Variazione di una misura in una direzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Variazione di una misura in una direzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRADIENTE

Significato/Curiosita : Variazione di una misura in una direzione

Corpo è pari alla variazione della sua energia cinetica. in presenza, invece, di un campo di forza conservativo, cioè in assenza di effetti dissipativi...

Disambiguazione – "gradiente" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gradiente (disambigua). nel calcolo differenziale vettoriale, il gradiente di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

