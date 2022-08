Utilizzo di beni o servizi, da parte di un imprenditore, per finalità estranee all impresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Utilizzo di beni o servizi, da parte di un imprenditore, per finalità estranee all impresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : AUTOCONSUMO

Significato/Curiosita : Utilizzo di beni o servizi, da parte di un imprenditore, per finalita estranee all impresa

Collaborativa, o economia condivisa (sharing economy in inglese), è un modo di distribuire beni e servizi che differisce dal tradizionale modello di società...

Nazionali all’estero (sono escluse anche le prestazioni a titolo gratuito o l’autoconsumo), mentre sono inclusi i prodotti realizzati da operatori esteri all’interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

