Sovrasta la cantina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrasta la cantina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PIANTERRENO

Significato/Curiosita : Sovrasta la cantina

Monte omonimo che sovrasta trapani (erice). l'economia oggi si basa sul terziario, sulla pesca (anticamente quella del tonno rosso, con la mattanza), sull'estrazione...

Multimediali. l'allestimento si articola tra giardino esterno, pianterreno e primo piano. il pianterreno espone, seguendo un criterio cronologico e topografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con sovrasta; cantina; Centro turistico che sovrasta Amalfi; Le lampade che sovrasta no i tavoli operatori; Semicerchio che sovrasta una porta rinascimentale; Il lago sovrasta to dalle Grigne; Cambiano una canna in cantina ; Hanno la cantina ben fornita; Deriva dall omonima pianta, è gialla e piccantina ; Bettola, cantina ; Cerca nelle Definizioni