Se sono verdi sono pochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se sono verdi sono pochi.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANNI

Significato/Curiosita : Se sono verdi sono pochi

"roncole" rimanda qui. se stai cercando la frazione di montù beccaria in provincia di pavia, vedi roncole (montù beccaria). roncole verdi (roncal in dialetto...

Gli anni 1980, comunemente chiamati anni ottanta, sono il decennio che comprende gli anni dal 1980 al 1989 inclusi. gli stati uniti rompono le relazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

