Sinonimo di ministero come apparato amministrativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sinonimo di ministero come apparato amministrativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DICASTERO

Significato/Curiosita : Sinonimo di ministero come apparato amministrativo

Abbreviato in epl; più comunemente noto come pla, acronimo di people liberation army) che, con un apparato di circa 2,285,000 soldati, è il più grande...

Disambiguazione – "dicastero" rimanda qui. se stai cercando l'omonima istituzione curiale, vedi dicastero (curia romana). un ministero statale (anche dicastero o ministero... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con sinonimo; ministero; come; apparato; amministrativo; Un sinonimo di pantofola; Sottile, detto con un sinonimo ; sinonimo di nuca; sinonimo di domanda; La dirige il pubblico ministero ; Vi ha sede il ministero degli Esteri; Afflati il ministero delle strade; È la sede del ministero della Difesa statunitense; Decorare come l albero di Natale; Far apparire come vero; Vociare... come un asino; Comune del modenese noto come città dei Pico; L apparato che processa ciò che mangiamo; Nave con apparato motore a vapore; Cosi è detto l apparato masticatore dei ricci di mare; Gestisce l apparato amministrativo nelle metropoli; Fermo amministrativo alle auto: __ fiscali; Gestisce l apparato amministrativo nelle metropoli; amministrativo , Tecnico e Ausiliario; Ufficio amministrativo ; Cerca nelle Definizioni