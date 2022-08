Seconda parte della strofa nella canzone petrarchesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seconda parte della strofa nella canzone petrarchesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIRIMA

Significato/Curiosita : Seconda parte della strofa nella canzone petrarchesca

Alla fine della canzone, può trovarsi un congedo, che consiste in una strofa più breve con una struttura metrica ripresa dalla sirma, o da parte di essa...

La sirma, o anche sírima, è la seconda parte della strofa nella canzone petrarchesca che è collegata alla prima, detta fronte, per mezzo di un verso detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

