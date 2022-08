Rendere innocua un arma da fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere innocua un arma da fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCARICARE

Significato/Curiosita : Rendere innocua un arma da fuoco

Qualsiasi arma o oggetto che potrebbe recare danno all'avversario. ogni giocatore è munito di un'arma a raggi infrarossi (totalmente innocui), collegata...

scaricare, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) non mi scaricare, su musicbrainz, metabrainz foundation. non mi scaricare,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con rendere; innocua; arma; fuoco; Dare notizie, rendere noto; Prendere possesso di un posto; rendere pubblico un segreto; Prendere in affido in modo permanente; Non malevola, innocua ; Rendere innocua l'arma; Quantità farma cologiche; È mobile nell arma dio; Stretto che congiunge Mar Nero e Mare di Marma ra; Sono a capo di una forza arma ta; Armi da fuoco ; Fatti... di fuoco ; Nelle armi da fuoco : polvere __; Un fuoco acceso nei campi; Cerca nelle Definizioni