Il più piccolo dei Grandi Laghi in Nord America - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più piccolo dei Grandi Laghi in Nord America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ONTARIO

Significato/Curiosita : Il piu piccolo dei grandi laghi in nord america

Gli stati uniti, il 70% vive al di sotto del 49º parallelo nord nord, e più del 60% della popolazione vive lungo i grandi laghi ed il fiume san lorenzo...

Vedi ontario (disambigua). l'ontario è una delle tredici province del canada, la più popolosa del paese (circa un terzo dei canadesi vive in ontario). in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

