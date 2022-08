Piccola vendetta, sgarbo in risposta a qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola vendetta, sgarbo in risposta a qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIPICCA

Significato/Curiosita : Piccola vendetta, sgarbo in risposta a qualcosa

Di una famiglia della piccola borghesia milanese, trascorre la sua infanzia nel basso varesotto, in primo luogo a saronno, poi a lomazzo durante l'occupazione...

Bove precedentemente staccatasi da renatino; l'ordigno, piazzato come ripicca per il fallimento della rapina, è stato settato per esplodere alla fine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con piccola; vendetta; sgarbo; risposta; qualcosa; Una piccola e scoppiettante due ruote; La più piccola unità vivente; Tipetti di piccola taglia; Fasianide di piccola taglia; La dea greca dispensatrice di vendetta e giustizia; vendetta tra famiglie; Nella mitologia greca personificano la vendetta ; Il diritto alla vendetta che era in uso nel Medioevo; sgarbo iniziale; La si rende per ricambiare uno sgarbo ; Oltraggio, sgarbo ; Si attivano durante la risposta immunitaria; La risposta a Danke; Sostanza che induce una risposta immunitaria; Una risposta indecisa; Permesso scritto di fare qualcosa ; Lo è chi ha un forte stimolo a far qualcosa ; Si può accettare qualcosa con quello d inventario; Le note di qualcosa di spiacevole; Cerca nelle Definizioni