Permette al caucciù di ritornare allo stato originario dopo una compressione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette al caucciù di ritornare allo stato originario dopo una compressione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : MEMORIA ELASTICA

Significato/Curiosita : Permette al caucciu di ritornare allo stato originario dopo una compressione

Ossigeno e azoto. fanno parte di questo gruppo: au, eu. il poliisoprene naturale è anche detto gomma naturale o caucciù. lattici gommosi si possono ottenere...

E si contrae bene attorno alla cannula tracheostomia, grazie alla "memoria elastica" del tessuto, una volta completata la procedura, sigillando, tamponando... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con permette; caucciù; ritornare; allo; stato; originario; dopo; compressione; permette di iniziare a sfruttare una zona paludosa; permette di distrarsi; permette di rilevare analogie; permette l uso temporaneo gratuito di un bene; Un tipo di caucciù ; Varietà di caucciù ; Uno naturale è il caucciù ; I limiti... del caucciù ; ritornare su vecchie questioni: __ il passato; ritornare ... poeticamente; ritornare in quota | Giovedì 25 novembre 2021; ritornare sull'argomento; Ballo brasiliano canzone dei Kaoma; Il cavallo selvaggio di un film d animazione; Unisce due pezzi di metallo ; Dotati dei riflessi tipici di un metallo prezioso; L uliveto in cui fu arrestato Gesù; Lo stato africano con capitale Porto-Novo; La batte lo stato ; Il diritto che si occupa delle norme dello stato ; Ex- gruppo rock inglese, originario di Manchester; originario dell Europa orientale; Un europeo originario di Lubiana; originario del Madagascar; Toccare dopo il volo; Il presidente USA dopo Trump; Viene subito dopo il sette di settembre; Missionario francescano che visitò la Cina pochi anni dopo Marco Polo; Noto programma di compressione dei file; L'ambiente di decompressione per i subacquei; Cerca nelle Definizioni