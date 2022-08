Ossa ricurve che formano la gabbia toracica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ossa ricurve che formano la gabbia toracica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COSTOLE

Significato/Curiosita : Ossa ricurve che formano la gabbia toracica

(pre-zigapofisi). le coste sono connesse allo sterno, con cui formano la gabbia toracica. lo sterno dei mammiferi è costituito da vari elementi: il manubrio...

Un solo paio di costole. negli anfibi le costole sono ridotte e fuse con le vertebre, mentre nella maggior parte dei rettili le costole sono presenti lungo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Un solo paio di costole. negli anfibi le costole sono ridotte e fuse con le vertebre, mentre nella maggior parte dei rettili le costole sono presenti lungo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con ossa; ricurve; formano; gabbia; toracica; C è la varietà di Sorbara e quella Grasparossa ; Copricapo indossa to da Moira Orfei; La sua bombola è rossa ; Il nome di Fossa ti; Tegole ricurve ; Hanno punte ricurve ; Spade ricurve taglienti su un solo lato; ricurve e piegate come un uncino; formano squadriglie volanti; formano barriere sottomarine; I gruppi che formano un popolo; Si formano nell intriso; Si esibisce in gabbia ; La gabbia di chi sta bene solo in apparenza; La gabbia ... umana; Lo sono anatre, cigni e gabbia ni; Gabbia toracica ; Ghiandola toracica aromatica; Lo è la cassa toracica ; La parete toracica ;