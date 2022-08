Un noto combustibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un noto combustibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : METANO

Significato/Curiosita : Un noto combustibile

Il combustibile sintetico o synfuel è un combustibile liquido ottenuto dal carbone, gas naturale, scisto bituminoso, o dalle biomasse o dall'anidride carbonica...

Preistorici. il metano è presente normalmente nei giacimenti di petrolio ma esistono anche immensi giacimenti di solo metano. il metano deriva dalle rocce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con noto; combustibile; Yasser che fu un noto politico palestinese; Dare notizie, rendere noto ; Personaggio biblico noto per la sua pazienza; noto museo madrileno; Nei motori nebulizza il combustibile nel cilindro; Si può usare in stufe o caldaie come combustibile ; combustibile derivato da rifiuti organici; Un combustibile ; Cerca nelle Definizioni