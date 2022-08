Nelle scalate più impervie il ciclista non lo usa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle scalate più impervie il ciclista non lo usa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SELLINO

Significato/Curiosita : Nelle scalate piu impervie il ciclista non lo usa

Tournure o sellino — sottostruttura che sosteneva il panneggio della gonna femminile a fine xix secolo sella o sellino — uno dei cinque punti di contatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Popolo nepalese abile nelle scalate ; Fa scalate sulla pietra viva; L Eddy leggendario ciclista belga; Le stringe il motociclista ; Vincenzo, noto ciclista italiano; Il Felice ciclista campione completo;