Un marsupiale simile al canguro ma più piccolo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : WALLABY

Significato/Curiosita : Un marsupiale simile al canguro ma piu piccolo

Il canguro rosso (osphranter rufus (desmarest, 1822)) è il più grande tra tutti i canguri, oltre ad essere il più grosso mammifero terrestre originario...

Il wallaby (pronuncia ['wlb]) è un marsupiale della famiglia macropodidae la cui taglia non è sufficientemente grande per essere considerato un canguro... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

