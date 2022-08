Il marchio del diffuso modello di aereo 747 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il marchio del diffuso modello di aereo 747. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOEING

Significato/Curiosita : Il marchio del diffuso modello di aereo 747

il boeing 747 è un aereo a fusoliera larga (in inglese: wide body) quadrigetto progettato da joe sutter (seattle, 21 marzo 1921, bremerton, 30 agosto 2016)...

boeing (afi: [/'bo/]) è un'industria aeronautica statunitense produttrice di velivoli per uso sia civile, sia militare. fondata a seattle nel 1916,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con marchio; diffuso; modello; aereo; marchio infamante; Un marchio francese di orologi di lusso e gioielli; marchio francese di abbigliamento col coccodrillo; Era un marchio della General Motors per i giovani; L orso più diffuso nelle foreste americane ing; Genere musicale molto diffuso ; Un dolore fisico diffuso ; Un diffuso tipo di colla bianca; Un sempre attuale modello della Porsche 911; Il modello di sviluppo attento all impatto ambientale; Celebre modello della Piaggio: Vespa 50 __; Un modello di trasmissione TV; Quella nera registra i dati di volo dell aereo ; Impalpabile, aereo , vago; La parte dell aereo in cui si trovano i passeggeri; Parte della fusoliera dell aereo con il pilota; Cerca nelle Definizioni