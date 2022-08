Le manca la criniera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le manca la criniera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LEONESSA

Significato/Curiosita : Le manca la criniera

Foltissimo in tutte le parti del corpo ad eccezione della testa e delle zampe, soprattutto nei maschi, che possiedono una folta criniera. il sottopelo è soffice...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi leonessa (disambigua). leonessa è un comune italiano di 2 130 abitanti della provincia di rieti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con manca; criniera; Il giorno che manca agli stralunati; Tra i loro migliori amici non manca no i barboni; manca nel black-out; La carta che non deve manca re in bagno; Ha una folta e fulva criniera ; Grosso felide con la criniera ; Una belva con la criniera ; Equini con criniera , coda e zoccoli;