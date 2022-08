Luogo da cui inizia a diffondersi qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo da cui inizia a diffondersi qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EPICENTRO

Significato/Curiosita : Luogo da cui inizia a diffondersi qualcosa

L'esposizione all'uranio impoverito. c'è, dunque, qualcosa di funesto nell'aria di quirra. questo qualcosa è rappresentato dalle nanoparticelle radioattive...

Contiene il lemma di dizionario «epicentro» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'epicentro (en) epicentro, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

