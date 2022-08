Li inventò Nepero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li inventò Nepero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Li invento nepero

John napier, noto in italiano come giovanni nepero e in latino come ioannes neper (merchiston castle, 1550 – edimburgo, 4 aprile 1617), è stato un matematico...

Proprietà dei logaritmi è che il logaritmo del prodotto di due numeri è la somma dei logaritmi dei due numeri stessi. allo stesso modo, il logaritmo del quoziente...