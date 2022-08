Ha inventato il cubo che porta il suo cognome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha inventato il cubo che porta il suo cognome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ERNO RUBIK

Significato/Curiosita : Ha inventato il cubo che porta il suo cognome

che può manipolare la gravità; jayme (n.6), che ha la capacità di sputare veleno, provocando allucinazioni; christopher (n.7), che è uno strano cubo fluttuante...

erno rubik (budapest, 13 luglio 1944) è un designer e architetto ungherese all'istituto universitario d'arte e design moholy-nagy muvészeti egyetem di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

