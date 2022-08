Invecchiano al fresco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Invecchiano al fresco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VINI

vini – plurale di vino, bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione dell'uva o del mosto vini – diminutivo del nome proprio di persona vincenzo vini... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con invecchiano; fresco; invecchiano in pochi anni; O sono perpetui.... o invecchiano in un solo anno; invecchiano in cantina; invecchiano negli armadi; Cibo non più fresco , in decomposizione; La battaglia d un affresco perduto di Leonardo; Un formaggio fresco di pecora; Alimento non più fresco , andato a male; Cerca nelle Definizioni