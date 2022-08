In informatica si contrappone a parallelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In informatica si contrappone a parallelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SERIALE

Significato/Curiosita : In informatica si contrappone a parallelo

L'architettura harvard, in informatica, è un tipo di architettura hardware per computer digitali in cui vi è separazione tra la memoria contenente i dati...

Se stai cercando altri significati, vedi serial killer (disambigua). il serial killer, o assassino seriale, è un pluriomicida di natura compulsiva, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Se stai cercando altri significati, vedi serial killer (disambigua). il serial killer, o assassino seriale, è un pluriomicida di natura compulsiva, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con informatica; contrappone; parallelo; Un dispositivo elettronico nella rete informatica ; Un colosso dell informatica ; Banca dati informatica ; Società informatica fondata da Bill Gates nel 1975; Nella filosofia kantiana si contrappone a noumeno; Si contrappone alla gioia; Si contrappone al profano; Si contrappone all odio; Li divide il 38° parallelo ; Un parallelo a sud dell Equatore; L osso parallelo al radio; Un torrido parallelo ;