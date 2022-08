Fabrizio, ex direttore di Rai Uno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabrizio, ex direttore di Rai Uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DELNOCE

Significato/Curiosita : Fabrizio, ex direttore di rai uno

fabrizio del noce (torino, 3 gennaio 1948) è un ex dirigente pubblico, giornalista e politico italiano. figlio del filosofo augusto del noce e di angiola...

