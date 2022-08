Dottrine come il monofisismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dottrine come il monofisismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERESIE

Significato/Curiosita : Dottrine come il monofisismo

il monofisismo (dal greco monos, «unico», e physis, «natura») è il termine usato nella teologia cattolica e nella storiografia occidentale per indicare...

Catholic encyclopedia, robert appleton company. "dizionario di eresie, eretici, dissidenti religiosi", su eresie.com. url consultato il 23 febbraio 2019.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con dottrine; come; monofisismo; Combina diversi stili o dottrine nell attività; Sintetizza le dottrine della Chiesa; Lo sono le dottrine contrarie ai dogmi; Insieme di antiche dottrine filosofiche cinesi; come la cavalleria di una celebre opera lirica; Sinonimo di ministero come apparato amministrativo; Decorare come l albero di Natale; Far apparire come vero; Cerca nelle Definizioni