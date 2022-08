Un dispositivo elettronico nella rete informatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo elettronico nella rete informatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROUTER

Significato/Curiosita : Un dispositivo elettronico nella rete informatica

Dati più varie. ci si riferisce comunemente al computer come ad un dispositivo elettronico e digitale, programmabile a scopo generico, costruito secondo...

Un router (lett. "instradatore") o commutatore, nelle telecomunicazioni e informatica, nell'ambito di una rete informatica a commutazione di pacchetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

