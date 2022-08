La dea greca dispensatrice di vendetta e giustizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dea greca dispensatrice di vendetta e giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEMESI

Significato/Curiosita : La dea greca dispensatrice di vendetta e giustizia

Aphrodíte) è, nella religione greca, la dea della bellezza, dell'amore, della generazione. secondo una versione del mito, nacque da urano e dalla schiuma...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nemesi (disambigua). nemesi (in greco antico: nµes, némesis) è una dea della mitologia greca... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

