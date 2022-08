Dea degli inferi, equivalente greco di Proserpina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dea degli inferi, equivalente greco di Proserpina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERSEFONE

Significato/Curiosita : Dea degli inferi, equivalente greco di proserpina

Eleusini, entrata in quella romana come proserpina. essendo la sposa di ade, era la dea minore degli inferi e regina dell'oltretomba. secondo il mito...

Vedi persefone (disambigua). disambiguazione – "persephone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi persephone (disambigua). persefone (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con degli; inferi; equivalente; greco; proserpina; Il capo degli amanuensi nel Medioevo; L astuccio... degli occhiali; L attore Viggo Mortensen nel Signore degli Anelli; L Annibale che fondò l Accademia degli Incamminati; Scartamento ferroviario di misura inferi ore; Si trova all estremità inferi ore di tibia e perone; Maggiore rispetto all inferi ore; Può trovarsi al piano inferi ore di una casa; equivalente italiano del cowboy; L equivalente latina della dea greca Demetra; È equivalente all apertura del compasso; Farmaco equivalente a uno di marca; Lo scultore greco autore del Discobolo; Fiume greco famoso anche nella mitologia; Un oratore greco balbuziente; Ultimo ordine architettonico greco ; Generò proserpina ; proserpina ne era la Dea; Il re lapita che tentò di rapire proserpina ; Altro nome di proserpina ; Cerca nelle Definizioni