Dare notizie, rendere noto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare notizie, rendere noto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFORMARE

Significato/Curiosita : Dare notizie, rendere noto

Vengono stampati sulle etichette dei prodotti chimici e che servono a informare immediatamente riguardo ai tipi di pericoli connessi all'uso, alla manipolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con dare; notizie; rendere; noto; Non andare via, rimanere; Mangiare, bere e andare a spasso; Arnese per dissodare ; Per poter sentirla, si deve gridare ; Divulgare delle notizie ai cittadini; Le notizie che non ricevono conferma; Attaccato dà notizie , staccato è in salute; Quelli di cronaca sono brevi notizie ; Prendere possesso di un posto; rendere pubblico un segreto; Prendere in affido in modo permanente; rendere una lama più tagliente; Personaggio biblico noto per la sua pazienza; noto museo madrileno; Un José noto tenore spagnolo; Comune del modenese noto come città dei Pico; Cerca nelle Definizioni