Così è definito un albero che non supera i 5 metri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è definito un albero che non supera i 5 metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARBUSTO

Significato/Curiosita : Cosi e definito un albero che non supera i 5 metri

Solo un dinosauro che lo supera in lunghezza: l'amphicoelias fragillimus. lungo infatti 56-62 metri, era però più leggero, 125-170 tonnellate, dato che era...

Frazione di marsicovetere in provincia di potenza, vedi arbusto (marsicovetere). un arbusto (o pianta arbustiva o anche solo arbustiva) è un vegetale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con così; definito; albero; supera; metri; così è detto il coma causato dall abuso di alcool; così è detta la conservazione sotto sale; così si può chiamare un lavoratore freelance; così viene talvolta chiamato l autobus; Decifrato, definito ; In matematica, come viene definito il punto di incontro tra gli assi delle ascisse e delle ordinate in un piano cartesiano; definito lo sperone d Italia; Lo hanno definito il re della moda italiana; Decorare come l albero di Natale; Un albero che può essere sia bianco che nero; albero da frutta secca con fiori bianco rosati; albero conosciuto in botanica come Punica granatum; supera re tutti gli altri, distinguersi; Si ha se l attivo supera il passivo; Raffreddarsi il corpo per supera re l inverno; Bisogna supera rli per potere accedere all università; Figura geometri ca che regolare ha angoli a 144°; Figura geometri ca con angoli a 144° se è regolare; Lo è un centometri sta così come un pesista; Figura geometri ca... che si suona; Cerca nelle Definizioni