Comporta la cosiddetta durezza dell acqua corrente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comporta la cosiddetta durezza dell acqua corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALCARE

Significato/Curiosita : Comporta la cosiddetta durezza dell acqua corrente

Senato, 1972. chimica dell'acqua legame a idrogeno orbitale atomico orbitale molecolare acido base dimero dell'acqua durezza dell'acqua ghiaccio ghiaccio...

Il calcare è una roccia sedimentaria il cui componente principale è rappresentato dal minerale calcite. i depositi di calcare, quindi il minerale stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con comporta; cosiddetta; durezza; dell; acqua; corrente; La scienza che studia il comporta mento animale; comporta mento persecutorio che costituisce reato; Modo di comporta rsi; Il comporta mento dello scolaro; La cosiddetta Città di Granito scozzese; La cosiddetta Motor City americana; La cosiddetta bustarella; La cosiddetta Città delle Vele neozelandese; Grado di durezza che si dà all acciaio; Grado di durezza delle mine; Governa con durezza ; durezza , rigore; Regione orientale dell a Libia; Il nome dell attrice Cléry; Gae dell architettura; Simbolo chimico dell oro; Passaggio... nell acqua ; acqua preziosa per detergere il viso; Porta acqua in casa; Si possono scialacqua re; Un concorrente di Coop ed Esselunga; Una concorrente di Samsung; Un corriere espresso concorrente di DHL e UPS; Una battuta ricorrente ; Cerca nelle Definizioni