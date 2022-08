La capitale di Cipro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale di Cipro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NICOSIA

Significato/Curiosita : La capitale di cipro

Vedi cipro (disambigua). coordinate: 35°n 33°e / 35°n 33°e35; 33 cipro (afi: /'ipro/; p in greco, kibris in turco), ufficialmente repubblica di cipro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nicosia (disambigua). nicosia (afi: /niko'zia/; in greco esa, lefkosía; in turco lefkosa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

