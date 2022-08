Ne aveva la testa il dio egizio Anubi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne aveva la testa il dio egizio Anubi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCIACALLO

Significato/Curiosita : Ne aveva la testa il dio egizio anubi

Uomo dalla testa di sciacallo. nel costante evolversi del pantheon egizio, anubi assunse funzioni diverse in vari contesti. adorato, durante la i dinastia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sciacallo (disambigua). con il termine sciacallo si identificano impropriamente quattro (secondo alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con aveva; testa; egizio; anubi; Le prime automobili lo aveva no a scoppio; John Travolta aveva quella del sabato sera; La SIP lo aveva sulla telefonia; Dottrina per cui l apatia aveva molto rilievo; testa ... d aglio; Ha in testa un idea che lo assilla; Un sedile senza il poggiatesta ; Si può segnare anche di testa ; sacro, trampoliere egizio ; Il dio egizio dell Oltretomba; Il dio egizio sposo di Iside; Monumento egizio ; Affluente di destra del Danubi o; Lo scrittore di Danubi o; Città sulle rive del Danubi o; L affluente del Danubi o che attraversa l Engadina; Cerca nelle Definizioni