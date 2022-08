In Australia cadono tra marzo e giugno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Australia cadono tra marzo e giugno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOGLIE

Significato/Curiosita : In australia cadono tra marzo e giugno

L'australia è così vasta che il suo clima è mutevole. la maggior parte del continente, rappresentato dalla sola australia, è desertico o in gran parte...

Significati, vedi foglia (disambigua). le foglie sono organi delle piante, specializzati nell'attuazione della fotosintesi. le foglie possono, in alcune...

