Attraversano I Italia in lunghezza - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : APPENNINI

Significato/Curiosita : Attraversano i italia in lunghezza

Per la lunghezza complessiva di 13 km. il fiume chidro è situato nei pressi di san pietro in bevagna, poco più a sud dell’ostone e sempre in provincia...

Il nome sarebbe passato dall'indicare il solo appennino settentrionale a tutta la catena. gli appennini corrono per tutta la loro lunghezza in territorio...

