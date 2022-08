Amaro usato per l Old fashioned e il Manhattan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amaro usato per l Old fashioned e il Manhattan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANGOSTURA

Significato/Curiosita : Amaro usato per l old fashioned e il manhattan

Preparazione di cocktail, tra cui il manhattan e l'old fashioned, in particolar modo per aromatizzare distillati come gin e vodka, e in maniera più limitata in...

Come utilizzare l'angostura bitters, con lo scopo di divulgare i tanti usi dell'angostura. ^ (en) angostura bitter. vinepair. ^ angostura. professione barman... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

