Ha vinto l Oscar con il film Mediterraneo - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : SALVATORES

Significato/Curiosita : Ha vinto l oscar con il film mediterraneo

Liberamente tratto dal romanzo sagapò di renzo biasion. la pellicola ha vinto l'oscar al miglior film in lingua straniera nel 1992. nel giugno 1941, al termine della...

Gabriele salvatores (napoli, 30 luglio 1950) è un regista e sceneggiatore italiano. il suo film mediterraneo ha ricevuto l'oscar al miglior film in lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

