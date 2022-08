Si usava per afferrare una nave nell arrembaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usava per afferrare una nave nell arrembaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARPAGONE

Significato/Curiosita : Si usava per afferrare una nave nell arrembaggio

Alimentare le fobie assurde di arpagone, che in realtà teme che si venga a sapere dell'esistenza del suo tesoro. dunque arpagone prima di lasciarlo andare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

