Una sedia in spiaggia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SDRAIO

Significato/Curiosita : Una sedia in spiaggia

La sedia, o seggiola, è un mobile su cui una singola persona può sedere appoggiando natiche e schiena. è formata da un piano orizzontale chiamato seduta...

La sedia a sdraio, comunemente denominata "sdraio", è una greppina pieghevole, il cui schienale è reclinabile con angolature variabili e sulla quale è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

