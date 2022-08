La sua quadratura è una soluzione ideale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua quadratura è una soluzione ideale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CERCHIO

Significato/Curiosita : La sua quadratura e una soluzione ideale

Città. ^ (la) oronzio fineo, quadratura circuli, colines, simon de, 1544. ^ (la) vincent léotaud, examen circuli quadraturae, lione, guillaume barbier,...

Vedi cerchio (disambigua). disambiguazione – se stai cercando cerchio inteso come linea circolare, vedi circonferenza. in geometria piana il cerchio è la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con quadratura; soluzione; ideale; L'inserirsi in una inquadratura volendola rovinare; Antico esperto della quadratura dei conti; Intreccio di tratti per facilitare un'inquadratura ; Indica l alcalinità o l acidità d una soluzione ; Indica l alcalinità o l acidità d una soluzione ; soluzione che conserva gli alimenti; Si ha se il pH d una soluzione è inferiore a 7; Pulito in maniera ideale ; Formano una coppia ideale ; Si dice che l ideale sarebbe farlo per 8 ore; Tessuto di lana ideale per coperte e camicie; Cerca nelle Definizioni